Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Горело три гектара камыша

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы по улице площадь Мичурина. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что пылает сухая трава и камыши на трех разных участках полей орошения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы и 1 единица техники и 4 человека от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета". Быстрая реакция и эффективные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня на площади более 3000 м2.

Благодаря оперативным действиям пожар удалось ликвидировать всего за два часа. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина пожара, убытки и сопровождавшие их детали все еще устанавливаются.

К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому спасатели призывают граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Напомним, накануне в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет около 13 гектаров. Пожарные ликвидировали возгорание в Березовском, Подольском, Раздельнянском и Одесском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей не было допущено распространение огня на значительные территории.