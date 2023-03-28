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Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

28 марта 2023 13:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Горело три гектара камыша
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы по улице площадь Мичурина. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что пылает сухая трава и камыши на трех разных участках полей орошения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы и 1 единица техники и 4 человека от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета". Быстрая реакция и эффективные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня на площади более 3000 м2.

Благодаря оперативным действиям пожар удалось ликвидировать всего за два часа. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина пожара, убытки и сопровождавшие их детали все еще устанавливаются.

пожар на полях орошения в Одессе

пожар на полях орошения в Одессе

К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому спасатели призывают граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Напомним, накануне в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет около 13 гектаров. Пожарные ликвидировали возгорание в Березовском, Подольском, Раздельнянском и Одесском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей не было допущено распространение огня на значительные территории.

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