В Одессе произошел пожар в жилом доме

Чрезвычайные работники работают на месте пожара. Фото: Facebook ГСЧС

Сегодня в Малиновском районе Одессы возник пожар. Из огня удалось спасти троих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, пожар возник на первом этаже пятиэтажного дома по улице Инглези.

Кого спасли

Из задымленной соседней квартиры на первом этаже спасли троих детей: 2012, 2019 и 2010 года рождения;

с верхних этажей жилого дома были эвакуированы семь человек, из них пятеро детей.

Спасенные в пожаре дети. Фото: ГСЧС

Психолог работает с детьми. Фото: ГСЧС

К сожалению, в квартире, где произошло возгорание, погибли два человека. Граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.

Последствия пожара в доме. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в доме. Фото: ГСЧС

Пожар полностью ликвидирован. Вероятная причина — неосторожность во время курения. Детали и нанесенный ущерб устанавливаются. На месте возгорания работали 28 пожарных, от ГСЧС было привлечено 6 единиц техники.

Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области произошло пять пожаров, из которых два — в самом областном центре. Пострадавших от огня, к счастью, не было.

Напомним, в Одессе горели поля орошения. Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы и 1 единица техники и 4 человека от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета". Быстрая реакция и эффективные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня на площади более 3000 кв.м.