В Одессе произошел пожар в жилом доме

В Одессе возник пожар в жилом доме: есть погибшие
Сегодня в Малиновском районе Одессы возник пожар. Из огня удалось спасти троих детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, пожар возник на первом этаже пятиэтажного дома по улице Инглези.
Кого спасли
- Из задымленной соседней квартиры на первом этаже спасли троих детей: 2012, 2019 и 2010 года рождения;
- с верхних этажей жилого дома были эвакуированы семь человек, из них пятеро детей.
К сожалению, в квартире, где произошло возгорание, погибли два человека. Граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.
Пожар полностью ликвидирован. Вероятная причина — неосторожность во время курения. Детали и нанесенный ущерб устанавливаются. На месте возгорания работали 28 пожарных, от ГСЧС было привлечено 6 единиц техники.
Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области произошло пять пожаров, из которых два — в самом областном центре. Пострадавших от огня, к счастью, не было.
Напомним, в Одессе горели поля орошения. Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы и 1 единица техники и 4 человека от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета". Быстрая реакция и эффективные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня на площади более 3000 кв.м.