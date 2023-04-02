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В Ізмаїлі горіла п’ятиповерхівка: є жертви

2 квітня 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Ізмаїлі горіла п’ятиповерхівка: є жертви
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні вранці в Ізмаїлі сталася пожежа у п’ятиповерхівці. Одна людина загинула та ще 18 мешканців будинку довелося евакуювати.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області

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"О 06:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горять речі на балконі у  квартирі на 3-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. О 06:21 пожежа локалізована та о 07:08 — ліквідована на площі 7 кв.м", — йдеться у повідомленні. 

В ГУ ДСНС в Одеській області зазначають, що під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло господаря 1948 року народження. Крім того, вогнеборці по маршовим сходам евакуювали 18 мешканців. Причина пожежі наразі встановлюється. 

Нагадаємо, в Одесі горіли поля зрошення.  Для гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 15 вогнеборців від ДСНС Одеси та 1 одиниця техніки та 4 особи від Комунальної установи "Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради". Швидка реакція та ефективні дії допомогли запобігти подальшому розповсюдженню вогню на площі понад 3000 кв.м.

Фото: Главком

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