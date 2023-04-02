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В Измаиле горела пятиэтажка: есть жертвы

2 апреля 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Измаиле горела пятиэтажка: есть жертвы
Спасатели эвакуировали 18 жителей дома
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня утром в Измаиле произошел пожар в пятиэтажке. Один человек погиб и еще 18 жителей дома пришлось эвакуировать.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"В 06:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горят вещи на балконе в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. В 06:21 пожар локализован и в 07:08 – ликвидирован на площади 7 кв.м”, – говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС в Одесской области отмечают, что во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина 1948 года рождения. Кроме того, пожарные по маршевой лестнице эвакуировали 18 жителей. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Одессе горели поля орошения. Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы, а также 1 единица техники и 4 человека от Коммунального учреждения "Спасательно-водолазной службы Одесского городского совета". Быстрая реакция и эффективные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня на площади более 3000 кв.м.

Фото: Главком

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