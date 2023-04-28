В Одесской области произошло ДТП на трассе: водителя заблокировало в кабине
В Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, на трассе Киев — Одесса в Березовском районе водитель грузового автомобиля не справился с управлением.
"Пострадал водитель грузовика, гражданин 1962 года рождения, которого зажало в кабине", — говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели достали из изуродованной кабины мужчину и передали медикам. Все детали инцидента устанавливаются.
Другие происшествия
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В городе Подольск Одесской области ГСЧСники спасли голубя, запутавшегося в воздушных линиях связи.
Напомним, вчера в центре Одессы, на улице Бунина, вспыхнуло заведение быстрого питания. Пламя удалось быстро потушить. Огонь охватил кафе на первом этаже двухэтажного жилого дома.
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