В Одесской области произошло ДТП на трассе

Спасатели работают на месте аварии. Фото: ГСЧС

В Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Мужчину передали скорой. Фото: ГСЧС

По информации чрезвычайников, на трассе Киев — Одесса в Березовском районе водитель грузового автомобиля не справился с управлением.

"Пострадал водитель грузовика, гражданин 1962 года рождения, которого зажало в кабине", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели достали из изуродованной кабины мужчину и передали медикам. Все детали инцидента устанавливаются.

Фура перевернулась на обочине. Фото: ГСЧС

Водитель в изуродованной кабине грузовика. Фото: ГСЧС

Другие происшествия

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Напомним, вчера в центре Одессы, на улице Бунина, вспыхнуло заведение быстрого питания. Пламя удалось быстро потушить. Огонь охватил кафе на первом этаже двухэтажного жилого дома.

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