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В Одесской области произошло ДТП на трассе: водителя заблокировало в кабине

28 апреля 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошло ДТП на трассе
Спасатели работают на месте аварии. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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На изображении может быть: 3 человека, скорая помощь и текст
Мужчину передали скорой. Фото: ГСЧС

По информации чрезвычайников, на трассе Киев — Одесса в Березовском районе водитель грузового автомобиля не справился с управлением.

"Пострадал водитель грузовика, гражданин 1962 года рождения, которого зажало в кабине", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели достали из изуродованной кабины мужчину и передали медикам. Все детали инцидента устанавливаются.

На картинке может быть: 2 человека и текст
Фура перевернулась на обочине. Фото: ГСЧС
На картинке может быть: 1 человек, автомобиль и текст
Водитель в изуродованной кабине грузовика. Фото: ГСЧС

Другие происшествия

На улице Ивана и Юрия Лип в Малиновском районе на балкон первого этажа пятиэтажки выпала пожилая женщина. Спасатели транспортировали ее в карету скорой помощи. Пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

В городе Подольск Одесской области ГСЧСники спасли голубя, запутавшегося в воздушных линиях связи.

Напомним, вчера в центре Одессы, на улице Бунина, вспыхнуло заведение быстрого питания. Пламя удалось быстро потушить. Огонь охватил кафе на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Также в Малиновском районе Одессы произошел пожар. Из огня удалось спасти троих детей. В квартире, где произошло возгорание, погибли два человека, граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.

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