Наехала на пешехода: в Одесской области автоледи предстанет перед судом

Авто, прижавшее пешехода к стене. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгороде-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

Женщина выезжала с парковки на своем легковом автомобиле. Она наехала на находившегося впереди пешехода и прижала его к зданию своим транспортным средством.

Мужчину немедленно доставили в больницу с многочисленными травмами, переломами нижних конечностей и травматическим шоком. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Правоохранительные органы провели проверку на наличие алкоголя в крови водителя и установили, что она была трезвой.

После долгих расследований, сбора достаточного количества доказательств и проведения экспертиз следователи полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выдвинули водители обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения. Ее поступок привел к тяжкому телесному повреждению потерпевшего.

Какое наказание ждет автоледи

Согласно статье 286 Уголовного кодекса Украины, это правонарушение карается лишением свободы сроком от трех до восьми лет, а также лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Обвинительный акт уже передан в суд для вынесения приговора о наложении наказания.

ДТП в Одесской области

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

Также мы писали, что в результате аварии на трассе М-14 Одесса-Новоазовск погибла женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Тем временем в городе Балта водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП наставник травмировал двух женщин.