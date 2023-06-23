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Смертельное ДТП: в Одесской области тракторист ковшом задел ребенка

23 июня 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельное ДТП: в Одесской области тракторист ковшом задел ребенка
Иллюстративный образ трактора. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Березовке, что в Одесской области произошло ДТП, которое привело к смерти ребенка. По предварительной информации, 38-летний водитель трактора нечаянно задел 14-летнюю девочку, пересекавшую дорогу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По словам мужчины, он не заметил ребенка. Хотя пострадавшую немедленно доставили в городскую больницу, к сожалению, она скончалась от полученных травм. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием ДТП в Одесской области. Соответствующие документы были занесены в Единый реестр досудебных расследований, а дело рассматривается по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть потерпевшего).

ДТП в Одесской области

Напомним, на улице Академика Уильямса полицейские получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгород-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

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