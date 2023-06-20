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Вирішив обігнати: подробиці смертельної ДТП на Одещині

20 червня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вирішив обігнати: подробиці смертельної ДТП на Одещині
Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські проводять розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Болградському районі. Аварія призвела до загибелі однієї людини, а також до госпіталізації їншої.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними поліції, водій автомобіля Volkswagen Passat вирішив випередити вантажівку, яка рухалася попереду в тому ж напрямку, і зіткнувся з нею.

У результаті ДТП загинув 58-річний пасажир, який перебував на підводі поряд з водієм. 43-річний водій гужового транспорту був госпіталізований в тяжкому стані до районної лікарні. Водій легковика, 30-річний чоловік, та його 25-річна пасажирка отримали незначні травми, їм госпіталізація не знадобилася.

Поліція перевірила обох водіїв на ознаки сп'яніння і встановила, що вони були тверезі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Згідно з Єдиним реєстром досудових розслідувань, правоохоронці розпочали провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті або тяжкого тілесного ушкодження потерпілого.

У рамках кримінального провадження будуть проведені необхідні експертизи для з'ясування обставин аварії.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.

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