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Троє постраждалих: подробиці ДТП на Одещині

30 травня 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Троє постраждалих: подробиці ДТП на Одещині
ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На перехресті автошляхів М-13 та Р-33 біля села Дем'янівка, що в Окнянській громаді сталася аварія. Внаслідок ДТП ушпиталили трьох людей.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними поліції, 22-річний водій вантажівки Scania, їдучи у напрямку Одеси, не надав перевагу автомобілю Fiat Doblo. Внаслідок ДТП водій легковика та його дві пасажирки віком 50 і 53 роки отримали різні тілесні ушкодження. Їх було госпіталізовано, а водій вантажівки не постраждав. Перевірка водіїв на наявність алкоголю в організмі показала, що вони були тверезі.

ДТП з вантажівкою. Фото: ГУНП в Одеській області
ДТП з вантажівкою. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці внесли інформацію про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частини 1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У рамках розслідування поліція призначила проведення ряду експертиз, а транспортні засоби були доставлені на арештмайданчик.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.

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