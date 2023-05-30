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Трое пострадавших: подробности ДТП в Одесской области

30 мая 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Трое пострадавших: подробности ДТП в Одесской области
ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На перекрестке дорог М-13 и Р-33 возле села Демьяновка, что в Окнянской общине произошла авария. В результате ДТП госпитализировали трех человек.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным полиции, 22-летний водитель грузовика Scania, уезжая в направлении Одессы, не предпочел автомобиль Fiat Doblo. В результате ДТП водитель легковушки и его две пассажирки в возрасте 50 и 53 года получили различные телесные повреждения. Они были госпитализированы, а водитель грузовика не пострадал. Проверка водителей на наличие алкоголя в организме показала, что они были трезвыми.

ДТП с грузовиком. Фото: ГУНП в Одесской области
ДТП с грузовиком. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители внесли информацию об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 части 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть телесное повреждение).

В рамках расследования полиция назначила проведение ряда экспертиз, а транспортные средства были доставлены на арестплощадку.

Напомним, на улице Академика Уильямса, полицейские получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгород-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

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