В Одесі п'яна неповнолітня водійка потрапила в ДТП

Жінка за кермом авто. Фото: google

Інцидент стався на вулиці Академіка Вільямса, коли поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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З'ясувалося, що дівчина взяла автомобіль у своїх родичів без їхньої згоди. Після зіткнення вона намагалась втекти, але через пошкодження автівки не змогла проїхати далеко.

Поліцейські склали адміністративні матеріали проти молодої водійки за такими статтями:

стаття 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП);

стаття 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП;

частина 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом);

стаття 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.

Батька неповнолітньої водійки також викликали на місце події. На нього було складено адміністративний протокол згідно зі статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.