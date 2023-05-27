В Одессе пьяная несовершеннолетняя девушка-водитель попала в ДТП

Женщина за рулем автомобиля. Фото: google

Инцидент произошел на улице Академика Уильямса, когда полицейские получили сообщение о ДТП. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Выяснилось, что девушка взяла автомобиль у своих родственников без их согласия. После столкновения она пыталась скрыться, но из-за повреждения автомобиля не смогла проехать далеко.

Полицейские составили административные материалы против молодого водителя за следующими статьями:

статья 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП);

статья 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КУоАП;

часть 2 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством);

статья 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) КУоАП.

Отца несовершеннолетнего водителя также вызвали на место происшествия. На него был составлен административный протокол согласно статье 184 (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгороде-Днестровском, 23-летняя девушка-водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.