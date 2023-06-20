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Решил обогнать: подробности смертельного ДТП в Одесской области

20 июня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Решил обогнать: подробности смертельного ДТП в Одесской области
Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские проводят расследование по дорожно-транспортному происшествию, которое произошло в Болградском районе. Авария привела к гибели одного человека, а также к госпитализации другого.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat решил опередить грузовик, который двигался впереди в том же направлении, и столкнулся с ним.

В результате ДТП погиб 58-летний пассажир, находившийся на подводе рядом с водителем. 43-летний водитель гужевого транспорта был госпитализирован в тяжелом состоянии в районную больницу. Водитель легковушки, 30-летний мужчина и его 25-летняя пассажирка получили незначительные травмы, им госпитализация не понадобилась.

Полиция проверила обоих водителей на признаки опьянения и установила, что они были трезвыми.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Согласно Единому реестру досудебных расследований, правоохранители приступили к производству по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что привело к смерти или тяжкому телесному повреждению потерпевшего.

В рамках уголовного производства будут проведены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств аварии.

Напомним, на улице Академика Уильямса, полицейские получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгород-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

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