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Смертельна ДТП на Одещині: загинув підліток

28 травня 2023 11:33
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Беженар Тетяна
журналіст
Смертельна ДТП на Одещині: загинув підліток
Місце ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. Подія сталася у селі  Гвоздавка Друга Любашівської ОТГ.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обставини ДТП

16-річний підліток, перебуваючи у нетверезому стані, разом з 14-річним пасажиром, врізалися у паркан приватного будинку. В результаті останній отримав травми несумісні із життям та помер у кареті "швидкої". Старшого за віком юнака доставили до лікарні, де йому діагностували  забої, садна, політравму. 

Покарання за ДТП

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Слідство триває

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. В рамках провадження  поліцейські призначили низку експертиз. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик. Водія правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо обрання  йому судом  запобіжного заходу. 

Нагадаємо, у селі Ройлянка, що в Білгород-Дністровському районі, на дорозі сталася аварія, в результаті якої 10-річний хлопчик отримав серйозні тілесні ушкодження. Поліція повідомила водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

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