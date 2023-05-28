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Смертельное ДТП в Одесской области: погиб подросток

28 мая 2023 11:33
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Смертельное ДТП в Одесской области: погиб подросток
Место ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе. Событие произошло в селе Гвоздавка Вторая Любашевской ОТГ.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства ДТП

16-летний подросток, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с 14-летним пассажиром врезались в забор частного дома. В результате последний получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете "скорой". Старшего по возрасту юношу доставили в больницу, где ему диагностировали ушибы, ссадины, политравму.

Наказание за ДТП

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Следствие продолжается

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз. Транспортное средство поместили на арестплощадку. Водителя правоохранители задержали в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения.

Напомним, в селе Ройлянка в Белгород-Днестровском районе на дороге произошла авария, в результате которой 10-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения. Полиция сообщила водителю о подозрении в нарушении ПДД.

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