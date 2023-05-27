П'яний водій на Одещині здійснив наїзд на дитину: в якому стані хлопчик

Місце ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

У селі Ройлянка, що знаходиться в Білгород-Дністровському районі на дорозі сталася аварія, в результаті якої 10-річний хлопчик отримав серйозні тілесні ушкодження. Поліція повідомила водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, 35-річний водій автомобіля DAEWOO LANOS рухався по одній з вулиць села Ройлянка, але виїхав на праве узбіччя дороги й здійснив наїзд на маленького пішохода, який йшов вздовж дороги.

У результаті ДТП хлопчик отримав серйозні тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні швидкою допомогою. Медики діагностували у нього синці, гематоми та перелом кісток голови.

Виявилося, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, що було підтверджено поліцейськими під час перевірки. Чоловіка затримали відповідно до процедури.

Яке покарання чекає на водія

Слідчі поліції оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та заподіяла потерпілому серйозні тілесні ушкодження. Це порушення кваліфікується як частина 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України, за яку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років. Підозрюваного затримано під варту на час розслідування.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.