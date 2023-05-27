Пьяный водитель в Одесской области совершил наезд на ребенка: в каком состоянии мальчик

Место ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

В селе Ройлянка, находящемся в Белгород-Днестровском районе на дороге произошла авария, в результате которой 10-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения. Полиция сообщила водителю о подозрении в нарушении ПДД.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По данным правоохранителей, 35-летний водитель автомобиля DAEWOO LANOS двигался по одной из улиц села Ройлянка, но выехал на правую обочину дороги и совершил наезд на маленького пешехода, который шел вдоль дороги.

В результате ДТП мальчик получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу скорой помощью. Медики диагностировали у него кровоподтеки, гематомы и перелом костей головы.

Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, подтвержденного полицейскими во время проверки. Мужчину задержали в соответствии с процедурой.

Какое наказание ждет водителя

Следователи полиции объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и причинившим потерпевшему серьезные телесные повреждения. Это нарушение квалифицируется как часть 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет. Подозреваемый задержан под стражу во время расследования.

Напомним, на улице Академика Уильямса, полицейские получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.