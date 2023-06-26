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Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: детали аварии

26 июня 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: детали аварии
Разбитый внедорожник. Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Один человек погиб и трое травмированы: в Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени с участием внедорожника и грузовика.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

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Обстоятельства ДТП

48-летний измаильчанин, двигаясь на внедорожнике в направлении города Измаил, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 56-летнего жителя Николаева.

В результате ДТП водитель внедорожника погиб. Водитель грузовика и две пассажирки транспортных средств в возрасте 18 и 44 лет с травмами разной степени тяжести каретой скорой помощи были доставлены в районную больницу.

Водителя грузовика проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Расследование по факту ДТП

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители поместили транспортные средства на арестплощадку и назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается", — отметил начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка.

Уже известно, что умер руководитель уникального органического фермерского предприятия Измаильщины "Дунайский аграрий" Роман Дяжук.

Напомним, 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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