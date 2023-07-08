Смертельное ДТП в Одессе: полиция расследует обстоятельства трагедии на улице Рихтера

ДТП в Одессе 8 июля. Фото: ГУНП в Одесской области

Сегодня, 8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности ДТП

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по улице, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области устанавливает полные обстоятельства аварии. Полиция также произведет проверку водителя на опьянение. Решается вопрос квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

ДТП в Одесской области

Напомним, находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек перевозил двух девушек в возрасте 18 и 17 лет, а также двух 4-летних близнецов на своем легковом автомобиле. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате чего съехал с дороги, а транспортное средство перевернулось.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.