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ДТП в Одесской области: последствия столкновения с поездом

25 июля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: последствия столкновения с поездом
Разбитый мотоблок. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На перегоне Заплазы-Жеребково на Одесчине мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Предварительные данные показывают, что 38-летний водитель мотоблока не соблюдал запрещающие сигналы светофора и звуковые сигналы поезда, что привело к столкновению. Кормчий получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию стопы, и был госпитализирован. К счастью, его 49-летняя пассажирка отделалась лишь легкими повреждениями.

Находившаяся в прицепе мотоблока женщина заявила о возможном употреблении алкоголя водителем перед управлением техникой. После происшествия полиция доставила пострадавшего в больницу, где взяла биологические образцы для проверки на наличие алкоголя в организме.

По данному факту были внесены соответствующие записи в Единый реестр досудебных расследований по статье 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, приведшее к средней тяжести телесных повреждений и большому материальному ущербу.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

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