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ДТП на Одещині: 11 постраждалих, серед них шестеро дітей

17 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП на Одещині: 11 постраждалих, серед них шестеро дітей
ДТП на трасі Одеса — Рені 16 липня. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жахлива аварія сталася 16 липня о 23:00 на автодорозі Одеса — Рені. В результаті зіткнення автобуса та вантажівки постраждало 11 людей. Наразі поліцейські розслідують її причини та обставини.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Подробиці ДТП на трасі Одеса — Рені

За попередньою інформацією, 50-річний водій автобуса, який прямував з Одеси до Кишинева, рухаючись у напрямку села Маяки, не пристосувався до безпечної швидкості й зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, що рухалася в тому ж напрямку попутно по тій самій смузі. За кермом вантажівки перебував 48-річний водій.

У результаті цієї страшної автопригоди 11 пасажирів автобуса, зокрема і 6 неповнолітніх, отримали травми та були доставлені до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

Поліцейські перевірили обох водіїв на наявність ознак сп'яніння, проте вони перебували у тверезому стані.

За фактом аварії було відкрите кримінальне провадження за статтею 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування поліція здійснює ряд експертиз для з'ясування всіх обставин ДТП.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

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