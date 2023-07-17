ДТП в Одесской области: 11 пострадавших, среди них шестеро детей

ДТП на трассе Одесса – Рени 16 июля. Фото: ГУНП в Одесской области

Ужасная авария произошла 16 июля в 23:00 на автодороге Одесса — Рени. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 человек. Полицейские расследуют ее причины и обстоятельства.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП на трассе Одесса — Рени

По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса, следовавший из Одессы в Кишинев, двигаясь в направлении села Маяки, не приспособился к безопасной скорости и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, двигавшимся в том же направлении попутно по той же полосе. За рулем грузовика находился 48-летний водитель.

В результате этого страшного происшествия 11 пассажиров автобуса, включая 6 несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Полицейские проверили обоих водителей на наличие признаков опьянения, однако находились в трезвом состоянии.

По факту аварии было открыто уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к средней тяжести телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования полиция проводит ряд экспертиз по выяснению всех обстоятельств ДТП.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.