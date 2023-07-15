Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У ДТП на трасі Одеса — Рені загинула дитина: деталі arrow

У ДТП на трасі Одеса — Рені загинула дитина: деталі

15 липня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Смертельна аварія в Одеській області
Поліцейські працюють на місці аварії. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку сталася смертельна аварія на трасі Одеса — Рені унаслідок зіткнення вантажівки і позашляховика. Наразі відомо про чотирьох загиблих, з яких одна дитина. 

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася між селами Підгірне та Карналіївка. Зіткнення сталося через те, що у вантажівки лопнуло колесо і авто виїхало на зустрічну смугу. 

"Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він — тверезий", — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз