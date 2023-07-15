Смертельна аварія в Одеській області

Поліцейські працюють на місці аварії. Фото: Нацполіція

Сьогодні зранку сталася смертельна аварія на трасі Одеса — Рені унаслідок зіткнення вантажівки і позашляховика. Наразі відомо про чотирьох загиблих, з яких одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, ДТП сталася між селами Підгірне та Карналіївка. Зіткнення сталося через те, що у вантажівки лопнуло колесо і авто виїхало на зустрічну смугу.

"Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він — тверезий", — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто.

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.