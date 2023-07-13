Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Смертельна ДТП в Одесі: під колесами вантажівки загинула жінка arrow

Смертельна ДТП в Одесі: під колесами вантажівки загинула жінка

13 липня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельна ДТП в Одесі: під колесами вантажівки загинула жінка
Слідчі працюють на місті ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На перехресті вулиць Заболотного та Добровольського вантажівка наїхала на 75-річну жінку, що призвело до її смерті. Зараз поліцейські досліджують обставини ДТП

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

За попередніми даними, водій вантажівки, 30-річний житель Хмельниччини, на ділянці дороги з круговим рухом наїхав на жінку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці, і втік з місця пригоди. Пізніше поліцейські знайшли водія та встановили, що він був тверезий, але не помітив пішохода.

Правоохоронці внесли відомості про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Цивільного кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху та спричинення смерті потерпілого. Транспортний засіб був вилучений для проведення експертизи. Розслідування цього випадку продовжується.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто. 

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз