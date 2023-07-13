Смертельна ДТП в Одесі: під колесами вантажівки загинула жінка

Слідчі працюють на місті ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

На перехресті вулиць Заболотного та Добровольського вантажівка наїхала на 75-річну жінку, що призвело до її смерті. Зараз поліцейські досліджують обставини ДТП.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними, водій вантажівки, 30-річний житель Хмельниччини, на ділянці дороги з круговим рухом наїхав на жінку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці, і втік з місця пригоди. Пізніше поліцейські знайшли водія та встановили, що він був тверезий, але не помітив пішохода.

Правоохоронці внесли відомості про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Цивільного кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху та спричинення смерті потерпілого. Транспортний засіб був вилучений для проведення експертизи. Розслідування цього випадку продовжується.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто.

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.