Смертельное ДТП в Одессе: под колесами грузовика погибла женщина

Следователи работают в городе ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

На перекрестке улиц Заболотного и Добровольского грузовик наехал на 75-летнюю женщину, что привело к ее смерти. Сейчас полицейские исследуют обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным, водитель грузовика, 30-летний житель Хмельницкой области, на участке дороги с круговым движением наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте, и скрылся с места происшествия. Позже полицейские нашли водителя и установили, что он был трезв, но не заметил пешехода.

Правоохранители внесли сведения об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Гражданского кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения и смерти потерпевшего. Транспортное средство было изъято для проведения экспертизы. Расследование этого случая продолжается.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.