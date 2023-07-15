Смертельная авария в Одесской области

Полицейские работают на месте аварии. Фото: Нацполиция

Сегодня утром произошла смертельная авария на трассе Одесса — Рени в результате столкновения грузовика и внедорожника. Пока известно о четырех погибших, из которых один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, ДТП произошло между селами Подгорное и Карналиевка. Столкновение произошло из-за того, что у грузовика лопнуло колесо и авто выехало на встречную полосу.

"В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он — трезв", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.