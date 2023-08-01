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П'яний водій на Одещині зіткнувся з мікроавтобусом: є постраждалі

1 серпня 2023 11:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
П'яний водій на Одещині зіткнувся з мікроавтобусом: є постраждалі
ДТП на трасі Одеса — Рені. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Подробиці ДТП на трасі Одеса — Рені

Попередньо встановлено, що 40-річний житель Миколаївщини, який керував автомобілем Daewoo Lanos у напрямку міста Рені, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, що рухався в зустрічному напрямку. В результаті аварії, водій легковика отримав перелом ноги, а його пасажирка та водій мікроавтобуса  звернулись за допомогою до лікарів на місці події. 

Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області 
Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області 

Після проведеної перевірки було встановлено, що водій Daewoo Lanos перебував у стані алкогольного сп’яніння, міра алкоголю в організмі перевищувала норму на 12 разів. Також виявилося, що у нього взагалі не було посвідчення водія, страховки та техпаспорта для автомобіля.

Яке покарання чекає на п’яного водія

Поліцейські склали протоколи стосовно водія за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, відсутності поліса обов’язкового страхування та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також керування транспортним засобом без наявності права на такий вид транспорту.

ДТП на Одещині

24 липня на перегоні Заплази — Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні. 

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

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