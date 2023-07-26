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ДТП на Одещині: водій авто наїхав на підлітка

26 липня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП на Одещині: водій авто наїхав на підлітка
Поліція встановлює обставини ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дорожньо-транспортна подія сталася вчора, у селі Ясенове Перше на Одещині. Поліцейські досі вивчають подробиці цього нещасного випадку, де постраждав 12-річний велосипедист.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Skoda Octavia, який рухався дорогою, не дотримався безпечної дистанції між транспортними засобами. В результаті, він наїхав на хлопчика, коли той раптово почав поворот наліво, рухаючись в тому ж напрямку. Як стверджує хлопець, він навіть не помітив що автомобіль наближається ззаду. Зі свого боку, водій заявив, що вчасно не встиг зупинитись, щоб уникнути аварії.

Після зіткнення хлопчика госпіталізували з численними травмами. Водій автомобіля не перебував під впливом алкоголю на момент автопригоди.

ДТП на Одещині

24 липня на перегоні Заплази-Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні. 

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

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