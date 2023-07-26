ДТП в Одесской области: водитель авто наехал на подростка

Полиция устанавливает происшествия ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, в селе Ясеново Первое в Одесской области. Полицейские еще изучают подробности этого несчастного случая, где пострадал 12-летний велосипедист.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Предварительно установлено, что двигавшийся по дороге 23-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не соблюдал безопасную дистанцию между транспортными средствами. В результате он наехал на мальчика, когда тот внезапно начал поворот налево, двигаясь в том же направлении. Как утверждает парень, он даже не заметил, что автомобиль приближается сзади. Со своей стороны, водитель заявил, что вовремя не успел остановиться во избежание аварии.

После столкновения мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами. Водитель автомобиля не находился под влиянием алкоголя на момент происшествия.

ДТП в Одесской области

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