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ДТП в Одесской области: водитель авто наехал на подростка

26 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: водитель авто наехал на подростка
Полиция устанавливает происшествия ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, в селе Ясеново Первое в Одесской области. Полицейские еще изучают подробности этого несчастного случая, где пострадал 12-летний велосипедист.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Предварительно установлено, что двигавшийся по дороге 23-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не соблюдал безопасную дистанцию между транспортными средствами. В результате он наехал на мальчика, когда тот внезапно начал поворот налево, двигаясь в том же направлении. Как утверждает парень, он даже не заметил, что автомобиль приближается сзади. Со своей стороны, водитель заявил, что вовремя не успел остановиться во избежание аварии.

После столкновения мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами. Водитель автомобиля не находился под влиянием алкоголя на момент происшествия.

ДТП в Одесской области

24 июля на перегоне Заплазы-Жеребково на Одесчине мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

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