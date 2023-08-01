Пьяный водитель в Одесской области столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие

ДТП на трассе Одесса – Рени. Фото: ГУНП в Одесской области

На автодороге Одесса — Рени произошло автопроисшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП на трассе Одесса — Рени

Предварительно установлено, что 40-летний житель Николаевской области, управлявший автомобилем Daewoo Lanos в направлении города Рени, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном микроавтобусом Ford Transit. В результате аварии водитель легковушки получил перелом ноги, а его пассажирка и водитель микроавтобуса обратились за помощью к врачам на месте происшествия.

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

После проведенной проверки было установлено, что водитель Daewoo Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения, мера алкоголя в организме превышала норму в 12 раз. Также оказалось, что у него вообще не было водительского удостоверения, страховки и техпаспорта для автомобиля.

Какое наказание ждет пьяного водителя

Полицейские составили протоколы относительно водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, отсутствие полиса обязательного страхования и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также управление транспортным средством без наличия права на такой вид транспорта.

ДТП в Одесской области

24 июля на перегоне Заплазы — Жеребково на Одесчине мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.