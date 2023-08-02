Через п’яного водія на Одещині загинули батько та 12-річний син: що вирішив суд

Розтрощене авто внаслідок ДТП. Фото: Одеська обласна прокуратура

Іноземець, який минулого року спричинив смертельну ДТП в Біляївці, де загинув батько із 12-річним сином, отримав вирок від суду. Прокурори змогли довести вину підозрюваного.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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ДТП в Біляївці

Аварія сталася на вулиці От. Головатого, засуджений керував автомобілем AUDI Q7 напідпитку та перевищив швидкість, не дотримуючись правил дорожнього руху. У результаті страшного зіткнення з легковиком "ВАЗ-21093", який рухався в попутному напрямку, водій і його 12-річний син загинули на місці, а матір хлопчика отримала серйозні тілесні ушкодження.

Яке покарання чекає на іноземця

Суд призначив іноземцю 8 років позбавлення волі, а також заборонив керувати транспортними засобами упродовж 10 років. Обвинувачений визнав свою вину під час судового засідання.

ДТП на Одещині

На автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.

24 липня на перегоні Заплази — Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні.