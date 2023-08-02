Из-за пьяного водителя в Одесской области погибли отец и 12-летний сын: что решил суд
Иностранец, в прошлом году повлекший смертельное ДТП в Беляевке, где погиб отец с 12-летним сыном, получил приговор от суда. Прокуроры смогли доказать вину подозреваемого.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
ДТП в Беляевке
Авария произошла на улице От. Головатого, осужденный управлял автомобилем AUDI Q7 под хмельком и превысил скорость, не соблюдая правила дорожного движения. В результате страшного столкновения с легковушкой "ВАЗ-21093", которая двигалась в попутном направлении, водитель и его 12-летний сын погибли на месте, а мать мальчика получила серьезные телесные повреждения.
Какое наказание ждет иностранца
Суд назначил иностранцу 8 лет лишения свободы, а также запретил управлять транспортными средствами в течение 10 лет. Обвиняемый признал свою вину во время судебного заседания.
ДТП в Одесской области
На автодороге Одесса — Рени произошло автопроисшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.
24 июля на перегоне Заплазы — Жеребково, что в Одесской области, мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.