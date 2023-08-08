Выехала на обгон и столкнулась с авто: в Одесской области расследуют обстоятельства ДТП

ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате автомобильной аварии, которая произошла на трассе Одесса — Рени, полицейские Измаила приняли меры по водителю, что стала виновницей ДТП. Женщина решила выехать на обгон, но не рассчитала расстояние между своим авто и транспортом, двигавшимся ей на встречу. В результате столкновения пострадал один человек.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП в Одесской области

Полицейские установили, что 41-летняя местная жительница обгоняла грузовики на своем автомобиле Volvo, но не уделила должного внимания движению вокруг и не успела совершить поворот на свою полосу. Это привело к столкновению с автомобилем Lexus, которым управлял 26-летний одессит.

В результате аварии пассажир Lexus получил перелом ноги, согласно судебно-медицинской экспертизе, что подтверждает серьезную степень телесных повреждений. Водители обоих автомобилей не пострадали. Кроме того, у них отсутствовали признаки алкогольного опьянения.

Какое наказание ждет виновница ДТП

Согласно объявленному обвинению, женщине, которая привела к аварии, грозит штраф от 51000 до 85000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет. Следствие подтверждает, что нарушение правил безопасности дорожного движения, которое стало причиной аварии, подпадает под статью 286 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд для дальнейшего разбирательства.

ДТП в Одесской области

На автодороге Одесса — Рени произошло автопроисшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.

24 июля на перегоне Заплазы — Жеребково, что в Одесской области, мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.