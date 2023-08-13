"Народився у сорочці": на Одещині водій вижив після зіткнення з вантажівкою

ДТП на трасі. Фото: google

На Трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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ДТП на Одещині

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