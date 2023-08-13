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"Народився у сорочці": на Одещині водій вижив після зіткнення з вантажівкою

13 серпня 2023 12:51
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Народився у сорочці": на Одещині водій вижив після зіткнення з вантажівкою
ДТП на трасі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Рятувальникам довелось деблокувати постраждалого водія з понівеченого легковика. Потерпілого було передано в руки медичних працівників швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. 

ДТП на Одещині

Внаслідок автомобільної аварії, яка трапилася на трасі Одеса — Рені, поліцейські Ізмаїла вжили заходів щодо водійки, яка стала винуватицею ДТП. Жінка вирішила виїхати на обгін, але не розрахувала відстань між своїм авто та транспортом, що рухався їй на зустріч. Внаслідок зіткнення постраждала одна людина. 

На автодорозі Одеса — Рені сталася автопригода через необачного водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав документів на водійський стаж та технічні папери для автомобіля. Інцидент призвів до госпіталізації одного з учасників та надання медичної допомоги ще двом.

24 липня на перегоні Заплази — Жеребкове, що на Одещині, мотоблок зіткнувся із потягом. Водія сільськогосподарської техніки госпіталізували до лікарні.

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