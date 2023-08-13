"Родился в рубашке": в Одесской области водитель выжил после столкновения с грузовиком

ДТП на трассе. Фото: google

На Трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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ДТП в Одесской области

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