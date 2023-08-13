Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Родился в рубашке": в Одесской области водитель выжил после столкновения с грузовиком arrow

"Родился в рубашке": в Одесской области водитель выжил после столкновения с грузовиком

13 августа 2023 12:51
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Родился в рубашке": в Одесской области водитель выжил после столкновения с грузовиком
ДТП на трассе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя из изуродованной легковушки. Пострадавший был передан в руки медицинских работников скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

ДТП в Одесской области

В результате автомобильной аварии, которая произошла на трассе Одесса — Рени, полицейские Измаила приняли меры к водителю, ставшей виновницей ДТП. Женщина решила выехать на обгон, но не рассчитала расстояние между своим авто и транспортом, двигавшимся ей на встречу. В результате столкновения пострадал один человек.

На автодороге Одесса — Рени произошло автопроисшествие из-за опрометчивого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел документов на водительский стаж и технические бумаги для автомобиля. Инцидент привел к госпитализации одного из участников и оказанию медицинской помощи еще двоим.

24 июля на перегоне Заплазы — Жеребково, что в Одесской области, мотоблок столкнулся с поездом. Водитель сельскохозяйственной техники был госпитализирован в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз