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ДТП в Одесской области: правоохранитель дважды переехал женщину (видео +18)

17 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: правоохранитель дважды переехал женщину (видео +18)
Место ДТП. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ДБР) приступили к исследованию обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, что произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровск и в результате которого погибла женщина. Событие произошло с участием правоохранителя, который дважды переехал пешехода.

Об этом сообщает ДБР.

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По имеющейся информации, правоохранитель выезжал задним ходом от дома и в результате халатности наехал на пешехода. Затем водитель сдал вперед и второй раз переехал женщину. В машине находилась его жена, также сотрудница правоохранительного органа.

Супруги пытались оказать помощь потерпевшей. Они перенесли женщину на скамейку перед подъездом и вызвали скорую. Впрочем, медиков они не дождались, сначала водитель покинул место преступления, а затем его жена. Тяжелые травмы, полученные в результате наезда, привели к смерти женщины в больнице

Внимание! Видео ниже не предназначено для просмотра лицами младше 18 лет, а также людям со слабой психикой.

Какое наказание ждет водителя

Правоохранитель, который был за рулем автомобиля во время автопроисшествия задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Также жена правоохранителя отстранена от должности, и проводится оценка правомерности ее действий. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Напомним, на Трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

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