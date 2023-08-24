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Смертельна ДТП на Одещині: поліція розслідує обставини аварії

24 серпня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельна ДТП на Одещині: поліція розслідує обставини аварії
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 24 серпня на трасі Йосипівка – Ширяєве сталася ДТП. Внаслідок аварії водій загинув. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За попередньою інформацією, 61-річний мешканець Знам’янської територіальної громади, керуючи автомобілем Renault, не врахував безпеку на дорозі. Внаслідок недотримання допустимої швидкості та втрати керування, він виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій загинув.

Наразі на місці події активно діє слідчо-оперативна група місцевої поліції. Експерти вже розпочали встановлювати повний перебіг подій аварії та її причини.

Авто врізалось в паркан та дерево. Фото: ГУНП в Одеській області
Авто врізалось в паркан та дерево. Фото: ГУНП в Одеській області

Інцидент вже внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Детальне слідство триває, спрямоване на встановлення всіх обставин та винуватця трагедії.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР) розпочали дослідження обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася 16 серпня в місті Білгород-Дністровськ і в результаті якої загинула жінка. Подія сталася за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода.

Також на трасі Одеса — Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

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