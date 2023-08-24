Смертельное ДТП в Одесской области: полиция расследует обстоятельства аварии

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Сегодня, 24 августа на трассе Иосифовка — Ширяево произошло ДТП. В результате аварии водитель погиб.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, 61-летний житель Знаменской территориальной громады, управляя автомобилем Renault, не учел безопасность на дороге. В результате несоблюдения допустимой скорости и потери управления он выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель погиб.

В настоящее время на месте происшествия активно действует следственно-оперативная группа местной полиции. Эксперты уже начали устанавливать полное течение событий аварии и ее причины.

Автомобиль врезался в забор и дерево. Фото: ГУНП в Одесской области

Инцидент уже внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 части 2 Уголовного кодекса Украины. Подробное следствие продолжается, направленное на установление всех обстоятельств и виновника трагедии.

ДТП в Одесской области

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ДБР) приступили к исследованию обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, что произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровск и в результате которого погибла женщина. Событие произошло с участием правоохранителя, который дважды переехал пешехода.

Также на трассе Одесса — Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.