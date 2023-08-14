Писали сценарії ДТП: на Одещині розкрили схему підстави водіїв на дорогах

Авто на штрафмайданчику. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці виявили групу осіб, які можуть бути вплетені у складну схему підстав на дорогах. Ця шахрайська схема передбачала імітацію ДТП та вимагання грошей від водіїв для "вирішення питання".

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми створення ДТП

Згідно з отриманою інформацією, група осіб вчиняла підробки та сценарії, що підставляли під аварії на дорозі. Вони активно залучали до своєї схеми водіїв, створюючи вигляд, начебто інший кермувальник порушив правила дорожнього руху та завдав збитків транспортному засобу. Після цього "винний" водій отримував пропозицію "врегулювати ситуацію" за грошову винагороду.

Номерні знаки, що використовували шахраї. Фото: ГУНП в Одеській області

Група шахраїв також застосовувала різні прийоми для маскування: вони підміняли реєстраційні номери, наклеюючи спеціальну стрічку, що перетворювала одні літери на інші. Також вони вдягалися у ділові костюми та видали себе за працівників державних органів, тиснучи "винних" водіїв та вимагаючи гроші за "вирішення питання".

Сценарій одного з видів ДТП

Один зі сценаріїв виглядав наступним чином: один автомобіль під час руху намагався попасти в "мертву зону" іншого транспортного засобу, тим самим залишаючись непомітним для водія. Інший автомобіль своєю чергою різко перебудовувався, спонукаючи водія вчинити раптовий маневр. Таким чином, штучно створювалася імітація ДТП.

"Поліцейські звертаються з проханням до громадян, які могли стати жертвами подібних протиправних дій, а також можливих свідків таких подій, які впізнали вказані автомобілі або реєстраційні номери, що могли бути встановлені на зазначених транспортних засобах у момент "ДТП", повідомити про це до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління № 1 за номерами 048 779 42 52 та 093 216 70 25 або на спецлінію "102", — зазначив начальник сектору дізнання територіального підрозділу поліції.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками статті 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Такі дії караються штрафом від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.