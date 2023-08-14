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Писали сценарии ДТП: в Одесской области раскрыли схему "подстав" водителей на дорогах

14 августа 2023 13:06
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Писали сценарии ДТП: в Одесской области раскрыли схему "подстав" водителей на дорогах
Авто на штрафплощадке. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Милиционеры выявили группу лиц, которые могут быть вплетены в сложную схему оснований на дорогах. Эта мошенническая схема предполагала имитацию ДТП и вымогание денег от водителей для "решения вопроса".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали схемы создания ДТП

Согласно полученной информации, группа лиц совершала подделки и сценарии, подставляемые под аварии на дороге. Они активно привлекали к своей схеме водителей, создавая вид, будто другой водитель нарушил правила дорожного движения и нанес ущерб транспортному средству. После этого "виновный" водитель получал предложение "урегулировать ситуацию" за денежное вознаграждение.

Номерные знаки, которые использовали мошенники. Фото: ГУНП в Одесской области
Номерные знаки, которые использовали мошенники. Фото: ГУНП в Одесской области

Группа мошенников также применяла разные приемы для маскировки: они подменяли регистрационные номера, наклеивая специальную ленту, которая превращала одни буквы в другие. Также они одевались в деловые костюмы и выдали себя за работников государственных органов, давя "виновных" водителей и требуя деньги за "решение вопроса".

Сценарий одного из видов ДТП

Один из сценариев выглядел следующим образом: один автомобиль во время движения пытался попасть в "мертвую зону" другого транспортного средства, оставаясь тем самым незаметным для водителя. Другой автомобиль в свою очередь резко перестраивался, побуждая водителя совершить внезапный маневр. Таким образом, искусственно создавалась имитация ДТП.

"Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые могли стать жертвами подобных противоправных действий, а также возможных свидетелей таких событий, что опознали указанные автомобили или регистрационные номера, что могли быть установлены на указанных транспортных средствах в момент "ДТП", сообщить об этом очередной части отделения полиции №3 Одесского районного управления №1 по номерам 048 779 42 52 и 093 216 70 25 или на спецлинию "102"", — отметил начальник сектора дознания территориального подразделения полиции.

Какое наказание ждет организаторов схемы

Правоохранители начали досудебное расследование по статье 290 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). Такие действия наказываются штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет.

Напомним, на Трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

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