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ДТП на трассе Одесса-Рени: среди пострадавших есть дети

26 августа 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Полиция расследует обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени
Место аварии в Одесской области Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 августа, у села Маяки Одесской области произошла авария с пострадавшими. В результате столкновения автомобилей травмировались пять человек, среди которых — трое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности ДТП

43-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в направлении города Рени, врезался в грузовик "МAN", который выехал на встречную полосу. В результате травмировался водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров: двое 10-летних сыновей, 16-летняя дочь и 39-летняя жена. Пострадавшие госпитализированы.

Отметим, что водитель грузовика не пострадал. Проверка состояния опьянения ничего не показала. У кормчего "ВАЗа" в больнице отобрали биологические образцы для установления наличия алкоголя в организме.

"Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем, чтобы своевременно сориентироваться при смене дорожной обстановки", — говорится в сообщении правоохранителей.

ДТП на Одесчине

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ДБР) приступили к исследованию обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровске, в результате которого погибла женщина. Событие произошло с участием правоохранителя, который дважды переехал пешехода.

Также на трассе Одесса – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

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