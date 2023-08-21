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Через п’яного водія на Одещині дитина впала в кому: подробиці

21 серпня 2023 15:50
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Анна Мурадова
Редактор
Через п’яного водія на Одещині дитина впала в кому: подробиці
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч з 20 на 21 серпня в Березівському районі сталася аварія. У водія, що спричинив зіткнення, виявили 3,36 проміле алкоголю в крові, що майже у 17 разів вище норми. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Водій, рухаючись на автомобілі "ВАЗ" з Демидового до Михайло-Олександрівки, втратив контроль над кермом та в'їхав у бетонну огорожу моста. Обидва пасажири — водій та його 11-річний сусід — зазнали серйозних травм та були госпіталізовані до районної лікарні.

У водія діагностували забої ребер та грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Дитина також отримала серйозні травми, перебуває в комі та бореться за своє життя.

Яке покарання чекає на водія

Згідно з даними поліції, попередній тест на алкоголь показав, що рівень алкоголю в організмі водія становив 3,36 проміле. Водія було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі поліція проводить розслідування згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Якщо вину водія доведуть, на нього може очікувати покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, а також позбавлення права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР) розпочали дослідження обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася 16 серпня в місті Білгород-Дністровськ і в результаті якої загинула жінка. Подія сталася за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода.

Також на трасі Одеса — Рені сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

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