Из-за пьяного водителя в Одесской области ребенок впал в кому: подробности

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

В ночь с 20 на 21 августа в Березовском районе произошла авария. У водителя, спровоцировавшего столкновение, обнаружили 3,36 промилле алкоголя в крови, что почти в 17 раз выше нормы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В каком состоянии пострадали

Водитель, двигаясь на автомобиле "ВАЗ" из Демидового в Михаил-Александровку, потерял контроль над рулем и въехал в бетонное ограждение моста. Оба пассажира — водитель и его 11-летний сосед — получили серьезные травмы и были госпитализированы в районную больницу.

У водителя диагностировали ушибы ребер и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок также получил серьезные травмы, находится в коме и борется за свою жизнь.

Какое наказание ждет водителя

Согласно данным полиции, предварительный тест на алкоголь показал, что уровень алкоголя в организме водителя составил 3,36 промилле. Водитель был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция проводит расследование согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Если вину водителя докажут, его может ожидать наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также лишение права управлять транспортными средствами.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) приступили к исследованию обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровск и в результате которого погибла женщина. Событие произошло с участием правоохранителя, который дважды переехал пешехода.

Также на трассе Одесса — Рени произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.