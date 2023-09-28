В Одесской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП и пытался скрыться

Водителя проверили на количество алкоголя в крови. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители разоблачили и задержали нетрезвого водителя, который стал виновником смертельного ДТП в селе Александровка Курисовской ОТГ. Водитель авто сбил пожилую женщину и решил скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным правоохранителей, 28-летний житель села Курисово, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем ВАЗ 2106 на закругленном участке дороги и врезался в бетонное ограждение моста, а затем наехал на 70-летнюю женщину.

В результате аварии женщина погибла до приезда скорой медицинской помощи. Водитель легковушки и его пассажиры не получили травмы.

Он попытался избежать ответственности, мужчина покинул место происшествия и захотел скрыться. Однако прибывшие на место происшествия полицейские менее чем через час "по горячим следам" нашли и задержали водителя. Алкотестер показал наличие 1,81 промилле алкоголя в его организме, что в 9 раз больше нормы.

Задержание водителя. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет водителя

Злоумышленник задержан в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, касающееся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Такие действия наказываются лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

ДТП в Одесской области

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