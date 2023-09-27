В Одесі трамвай збив жінку: в якому стані постраждала
Сьогодні, 27 вересня близько 11 години ранку, сталася жахлива подія в Одесі. Вагон трамвайного маршруту №21, після від'їзду від зупинки "Прохоровський провулок", здійснив наїзд на пішохода.
Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".
Подія сталася, коли жінка похилого віку вийшла з вагона трамвая і, залишившись на проїжджій частині дороги, спробувала перейти її перед рухом вагона. Водійка закрила двері й рушив від зупинки під зелене світло світлофора. Проте у цей момент пішохід рухався перед вагоном, і, попри екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося.
Після наїзду жінка була негайно госпіталізована. Рух трамвайного маршруту №21 наразі тимчасово призупинено для проведення слідчих та рятувальних робіт.
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