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В Одесі трамвай збив жінку: в якому стані постраждала

27 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі трамвай збив жінку: в якому стані постраждала
Трамвай в Одесі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 вересня близько 11 години ранку, сталася жахлива подія в Одесі. Вагон трамвайного маршруту №21, після від'їзду від зупинки "Прохоровський провулок", здійснив наїзд на пішохода.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Подія сталася, коли жінка похилого віку вийшла з вагона трамвая і, залишившись на проїжджій частині дороги, спробувала перейти її перед рухом вагона. Водійка закрила двері й рушив від зупинки під зелене світло світлофора. Проте у цей момент пішохід рухався перед вагоном, і, попри екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося.

Після наїзду жінка була негайно госпіталізована. Рух трамвайного маршруту №21 наразі тимчасово призупинено для проведення слідчих та рятувальних робіт.

ДТП на Одещині

На трасі Балта — Криве Озеро в Одеській області сталася аварія, у якій травмувалася жінка. Про її госпіталізацію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

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