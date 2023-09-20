"Йшов на червоне": в Одесі мотоцикліст збив пішохода

Місце ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

Сьогодні приблизно об 11 ранку на Миколаївській дорозі сталася аварія, в результаті якої постраждали двоє осіб. Поліція розслідує обставини цієї дорожньо-транспортної події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередньою інформацією, 32-річний мотоцикліст зіткнувся з 44-річним пішоходом, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході під заборонений світлофорний сигнал. Обидва учасники ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Транспортний засіб був поміщений на арештмайданчик і проведено експертизу.

Розтрощений мотоцикл. Фото: ГУНП в Одеській області

ДТП на Одещині

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

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