ДТП на Одещині: одна людина загинула, інша госпіталізована

Правоохоронці на місці аварії. Фото: ГУНП в Одеській області

Аварія сталася поблизу Татарбунар, на трасі Одеса — Рені. За попередніми даними, 24-річна водійка втратила контроль над своїм автомобілем "ВАЗ 2107" на заокругленій ділянці дороги й виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом Peugeot Boxer, за кермом якого був 58-річний одесит.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Унаслідок цієї аварії загинув 37-річний пасажир автомобіля "ВАЗ 2107", який був жителем Рені, а водійка була госпіталізована в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Водій мікроавтобуса не постраждав і перевірений на стан сп’яніння — виявлено, що він був тверезим.

Поліцейські наразі проводять розслідування з метою встановлення обставин та причин цього ДТП. Транспортні засоби, які брали участь у події, поміщені на арештмайданчик для подальших експертиз.

Розтрощені авто. Фото: ГУНП в Одеській області

ДТП на Одещині

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