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ДТП на Одещині: одна людина загинула, інша госпіталізована

15 вересня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП на Одещині: одна людина загинула, інша госпіталізована
Правоохоронці на місці аварії. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аварія сталася поблизу Татарбунар, на трасі Одеса — Рені. За попередніми даними, 24-річна водійка втратила контроль над своїм автомобілем "ВАЗ 2107" на заокругленій ділянці дороги й виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом Peugeot Boxer, за кермом якого був 58-річний одесит.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Унаслідок цієї аварії загинув 37-річний пасажир автомобіля "ВАЗ 2107", який був жителем Рені, а водійка була госпіталізована в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Водій мікроавтобуса не постраждав і перевірений на стан сп’яніння — виявлено, що він був тверезим.

Поліцейські наразі проводять розслідування з метою встановлення обставин та причин цього ДТП. Транспортні засоби, які брали участь у події, поміщені на арештмайданчик для подальших експертиз.

Розтрощені авто. Фото: ГУНП в Одеській області
Розтрощені авто. Фото: ГУНП в Одеській області

ДТП на Одещині

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.

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