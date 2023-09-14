ДТП в Одеській області: 13-річний хлопчик опинився у комі

Поліція документує обставили ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередньою інформацією, 52-річний водій автомобіля Kia Sorento зіткнувся з мопедом Suzuki, на якому їхав неповнолітній хлопець. Унаслідок аварії, хлопчик отримав серйозні травми та опинився у комі. Медики госпіталізували його з численними травмами голови та тулуба.

Водія автомобіля перевірили на наявність алкоголю в організмі, і він був тверезим.

ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція вже розпочала кримінальне розслідування цієї події і проводить необхідні експертизи. Справу розглядають за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжкого тілесного ушкодження або смерті постраждалої сторони).

ДТП на Одещині

12 вересня, приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.