ДТП в Одеській області: 13-річний хлопчик опинився у комі
У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
За попередньою інформацією, 52-річний водій автомобіля Kia Sorento зіткнувся з мопедом Suzuki, на якому їхав неповнолітній хлопець. Унаслідок аварії, хлопчик отримав серйозні травми та опинився у комі. Медики госпіталізували його з численними травмами голови та тулуба.
Водія автомобіля перевірили на наявність алкоголю в організмі, і він був тверезим.
Поліція вже розпочала кримінальне розслідування цієї події і проводить необхідні експертизи. Справу розглядають за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжкого тілесного ушкодження або смерті постраждалої сторони).
ДТП на Одещині
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Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.