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ДТП в Одесской области: 13-летний мальчик оказался в коме

14 сентября 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: 13-летний мальчик оказался в коме
Полиция документирует обставленное ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Kia Sorento столкнулся с мопедом Suzuki, где ехал несовершеннолетний парень. В результате аварии мальчик получил серьезные травмы и оказался в коме. Медики госпитализировали его с многочисленными травмами головы и туловища.

Водителя автомобиля проверили на наличие алкоголя в организме, и он был трезв.

ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция уже приступила к уголовному расследованию этого события и проводит необходимые экспертизы. Дело рассматривают по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение или смерть пострадавшей стороны).

ДТП в Одесской области

12 сентября, примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса – Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.

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