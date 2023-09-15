ДТП в Одесской области: один человек погиб, другой госпитализирован

Правоохранители на месте аварии. Фото: ГУНП в Одесской области

Авария произошла вблизи Татарбунар, на трассе Одесса — Рени. По предварительным данным, 24-летняя водитель потеряла контроль над своим автомобилем "ВАЗ 2107" на закругленном участке дороги и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer, за рулем которого находился 58-летний одессит.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В результате этой аварии погиб 37-летний пассажир автомобиля "ВАЗ 2107", который был жителем Рени, а водитель была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Водитель микроавтобуса не пострадал и проверен на состояние опьянения — обнаружено, что он был трезв.

Полицейские проводят расследование с целью установления обстоятельств и причин этого ДТП. Транспортные средства, участвовавшие в происшествии, помещены на арестплощадку для дальнейших экспертиз.

Разбитые авто. Фото: ГУНП в Одесской области

ДТП в Одесской области

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